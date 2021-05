Dal 16 maggio stop alla quarantena per chi rientra da Paesi Ue: basterà il tampone negativo (Di venerdì 14 maggio 2021) Da domenica, 16 maggio, stop alla quarantena per chi tornerà dai Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen . Il ministro della Salute ha infatti firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso da ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Da domenica, 16per chi tornerà daidell'Unione Europea e dell'area Schengen . Il ministro della Salute ha infatti firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso da ...

Advertising

Einaudieditore : Il 25 maggio pubblichiamo in Einaudi Storia QUEER. STORIA CULTURALE DELLA COMUNITÀ LGBT+ di Maya De Leo. Si tratta… - MediasetTgcom24 : Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - Adnkronos : #Covid, stop #quarantena per arrivi da Paesi Ue: l’ordinanza in vigore da domenica. - Michele64681931 : @SpudFNVPN Ja @SpudFNVPN un piccolo spoiler sul prossimo uomo , se ti piace , se non ti piace , se ci sei legato ,… - Rome_insider : Dal sabato 15 maggio sarà nuovamente accessibile e visitabile il sito archeologico della Sede Istituzionale di… -