Da virologo a star televisiva: c'è anche chi ha l'agente (Di venerdì 14 maggio 2021) Una volta in tv ci andavano le star del piccolo schermo, i divi del cinema, gli artisti e i cantanti. Nell'ultimo anno però un'altra categoria di personaggi ha iniziato a frequentare sempre più assiduamente i salotti televisivi: i virologi. Ospiti in tutti i programmi, ricoperti di fama e di richieste di partecipazione, alcuni di loro hanno passato più tempo davanti alla telecamera che tra le corsie degli ospedali. Tra questi c'è sicuramente il professor Galli che dopo un anno sulla cresta dell'onda, ha deciso di concedersi una pausa dalle telecamere. Non è toccata la stessa sorte però ad Antonella Viola, che vola da un palinsesto a un altro e che si è addirittura affidata ad un'agenzia per gestire la sua fitta agenda di appuntamenti. (Continua dopo la foto) Ebbene sì, la virologa Antonella Viola si è affidata alla nota agenzia milanese "Gabriella Nobile Agency" ...

