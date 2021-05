Da MediaWorld non si può resistere al Samsung Galaxy S21 5G (Di venerdì 14 maggio 2021) Attenzione alla proposta di MediaWorld, che offre il Samsung Galaxy S21 5G al prezzo di 679 euro, nel taglio da 128GB di memoria interna e nella colorazione Phantom White. Risparmierete la bellezza di 200 euro, cosa non da poco considerando il fatto che è del top di gamma in carica che si sta parlando, e non di un device qualsiasi. Acquistare da MediaWorld il Samsung Galaxy S21 5G conviene davvero tanto, soprattutto se eravate già orientati su questo tipo di prodotto. Il telefono include un pannello Dynamic AMOLED 2X con una diagonale da 6.2 pollici e risoluzione FullHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il terminale è spinto dal processore Exynos 2100 (che è ormai ai livelli della controparte di casa Qualcomm, da molti ancora preferita per svariati motivi), con 8GB di RAM e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Attenzione alla proposta di, che offre ilS21 5G al prezzo di 679 euro, nel taglio da 128GB di memoria interna e nella colorazione Phantom White. Risparmierete la bellezza di 200 euro, cosa non da poco considerando il fatto che è del top di gamma in carica che si sta parlando, e non di un device qualsiasi. Acquistare dailS21 5G conviene davvero tanto, soprattutto se eravate già orientati su questo tipo di prodotto. Il telefono include un pannello Dynamic AMOLED 2X con una diagonale da 6.2 pollici e risoluzione FullHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il terminale è spinto dal processore Exynos 2100 (che è ormai ai livelli della controparte di casa Qualcomm, da molti ancora preferita per svariati motivi), con 8GB di RAM e ...

