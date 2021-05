‘Da luglio niente mascherina all’aperto a Roma e nel Lazio’: lo afferma D’Amato (Di venerdì 14 maggio 2021) “Penso che all’aperto si potrà utilizzare meno la mascherina da luglio e l’orario del coprifuoco e dei locali slitterà in avanti, ma con dei controlli anti-assembramento”. E’ questo quello che ha annunciato l’Assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, alle pagine del Messaggero. Dichiarazioni che fanno ben sperare, soprattutto se si tiene in considerazione che nel Lazio i dati sono incoraggianti e la campagna di vaccinazione (tra Open Day e hub creati ad hoc) sta procedendo. “Abbiamo raggiunto i 2 milioni e mezzo di vaccinati. Se proseguiamo così, entro luglio potremo vedere effetti tangibili“ – ha spiegato D’Amato. luglio sembrerebbe essere il mese che tutti aspettano, quello che – curva epidemiologica permettendo – consentirebbe anche alle attività sportive ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) “Penso chesi potrà utilizzare meno ladae l’orario del coprifuoco e dei locali slitterà in avanti, ma con dei controlli anti-assembramento”. E’ questo quello che ha annunciato l’Assessore alla Sanità del Lazio, Alessio, alle pagine del Messaggero. Dichiarazioni che fanno ben sperare, soprattutto se si tiene in considerazione che nel Lazio i dati sono incoraggianti e la campagna di vaccinazione (tra Open Day e hub creati ad hoc) sta procedendo. “Abbiamo raggiunto i 2 milioni e mezzo di vaccinati. Se proseguiamo così, entropotremo vedere effetti tangibili“ – ha spiegatosembrerebbe essere il mese che tutti aspettano, quello che – curva epidemiologica permettendo – consentirebbe anche alle attività sportive ...

