Dà fuoco alla convivente incinta: arrestato per tentato omicidio. Lei ha ustioni sul 50% del corpo (Di venerdì 14 maggio 2021) Un uomo di 41 anni, di cittadinanza romena, ha cercato di uccidere la convivente incinta al secondo mese dandole fuoco con dell'alcol: è successo a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia. La donna ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Un uomo di 41 anni, di cittadinanza romena, ha cercato di uccidere laal secondo mese dandolecon dell'alcol: è successo a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia. La donna ha ...

