Dà fuoco alla compagna incinta: 41enne arrestato nel Pavese (Di venerdì 14 maggio 2021) Una 41enne Pavese incinta di due mesi, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni su circa il 50% del corpo dopo che il compagno l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. La terribile aggressione è avvenuta la notte scorsa al culmine di un litigio per futili motivi scoppiato nell'abitazione dove i due abitano nella frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini, nel Pavese. L'uomo, un 41enne romeno che al momento dei fatti era ubriaco, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della Stazione di Bereguardo (Pavia) e recluso nel carcere di Pavia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata al centro medico milanese per i grandi ustionati, la donna non sarebbe al momento in ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 maggio 2021) Unadi due mesi, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni su circa il 50% del corpo dopo che il compagno l'ha cosparsa di benzina e le ha dato. La terribile aggressione è avvenuta la notte scorsa al culmine di un litigio per futili motivi scoppiato nell'abitazione dove i due abitano nella frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini, nel. L'uomo, unromeno che al momento dei fatti era ubriaco, è statoper tentato omicidio dai carabinieri della Stazione di Bereguardo (Pavia) e recluso nel carcere di Pavia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata al centro medico milanese per i grandi ustionati, la donna non sarebbe al momento in ...

Advertising

RegLiguria : CROLLO DEL PONTE LEVATOIO DELLA DARSENA ALLA SPEZIA: NESSUN FERITO Ha ceduto questa mattina alla Spezia il ponte d… - tribuna_treviso : Incendio alla Stiga di Castelfranco: a fuoco un container di batterie. A casa tutti i dipendenti… - Mariodarkmatter : RT @NFratoianni: Ho visto la tempesta di fuoco che #Israele ha scaricato stanotte su #Gaza. Inaccettabile. Non è uno scontro alla pari ma… - MauroMisantropo : RT @NFratoianni: Ho visto la tempesta di fuoco che #Israele ha scaricato stanotte su #Gaza. Inaccettabile. Non è uno scontro alla pari ma… - giorgioguidi2 : RT @NFratoianni: Ho visto la tempesta di fuoco che #Israele ha scaricato stanotte su #Gaza. Inaccettabile. Non è uno scontro alla pari ma… -