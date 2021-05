Da Firenze – Gattuso alla Fiorentina | fatto anche l’accordo economico

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il passaggio di Gennarosembra oramai imminente. L’attuale tecnico del Napoli vuole chiudere in bellezza la stagione con gli azzurri, portarla in Champions League e poi salutare tutti.finestra c’è ladi Commisso, che secondo Repubblica sarebbe un passo indietro per l’allenatore calabrese. Ma dafanno sapere chetraed i viola è praticamente. Ecco quanto scrive Il Corriere Fiorentino: Il tecnico del Napoli ha già avuto un contatto con Commisso, ha ricevuto garanzie tecniche sulla volontà di accontentarlo mentre(un biennale da circa 2 milioni a stagione) non è mai stato un problema. Sono altri, gli ostacoli. Il ...