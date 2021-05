Da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : domenica niente

il Resto del Carlino

... credono nelle proprie possibilità ed hanno tutte le intenzioni di tornare a far parlare in positivo, a cominciare daa Fasano. Non sarà semplice, per, ma provarci è un dovere in una ...Stop ai tir sull'A12,pedaggio tra Chiavari e Sestri fino a. Confermato l'alleggerimento di tutti i cantieri nei weekend fino al 15 giugno Nel 2019 ci sono stati interventi di ...L’evento, da oggi fino a domenica 16 maggio alla Fabbrica del Vapore di Milano ... Se non avete prenotato il vostro posto niente paura: sul profilo Instagram di Cook potrete seguire le dirette dei ...“Penso che all’aperto si potrà utilizzare meno la mascherina da luglio e l’orario del coprifuoco e dei locali slitterà in avanti, ma con dei controlli anti-assembramento”. E’ questo quello che ha annu ...