Cybersecurity, Mulè: “Lavoriamo a nuova agenzia nazionale votata a sicurezza cibernetica” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Rispetto al futuro prossimo devo ricollegarmi a quanto affermato dal prefetto Franco Gabrielli, autorità delegata ai servizi di informazione e sicurezza, in merito alla creazione di un’agenzia nazionale per la Cybersecurity. L’obiettivo che si vuole raggiungere con l’istituzione di quest’agenzia è quello di adeguare nel più breve tempo possibile il settore della Cybersecurity alle mutate e sempre nuove esigenze nazionali e soprattutto internazionali con il superamento di un approccio che fino a questo momento privilegiava il fronte dell’intelligence, al quale va dato atto e va detto che in un recente periodo storico ha supplito a carenze organizzative e strutturali che hanno contraddistinto il mondo della difesa cibernetica”, ha detto il Sottosegretario alla Difesa, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Rispetto al futuro prossimo devo ricollegarmi a quanto affermato dal prefetto Franco Gabrielli, autorità delegata ai servizi di informazione e, in merito alla creazione di un’per la. L’obiettivo che si vuole raggiungere con l’istituzione di quest’è quello di adeguare nel più breve tempo possibile il settore dellaalle mutate e sempre nuove esigenze nazionali e soprattutto internazionali con il superamento di un approccio che fino a questo momento privilegiava il fronte dell’intelligence, al quale va dato atto e va detto che in un recente periodo storico ha supplito a carenze organizzative e strutturali che hanno contraddistinto il mondo della difesa”, ha detto il Sottosegretario alla Difesa, ...

Advertising

HuffPostItalia : Cybersecurity, Mulè: “Lavoriamo a nuova agenzia nazionale votata a sicurezza cibernetica” - giorgiomule : RT @cybersecitalia: @giorgiomule: “Con la nascita dell’Agenzia nazionale per la #cybersecurity voluta dal prefetto Franco Gabrielli si spos… - giorgiomule : RT @pieroboccellato: @giorgiomule: “Con la nascita dell’Agenzia nazionale per la #cybersecurity voluta dal prefetto Franco Gabrielli si spo… - pieroboccellato : @giorgiomule: “Con la nascita dell’Agenzia nazionale per la #cybersecurity voluta dal prefetto Franco Gabrielli si… - cybersecitalia : @giorgiomule: “Con la nascita dell’Agenzia nazionale per la #cybersecurity voluta dal prefetto Franco Gabrielli si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cybersecurity Mulè Biden - Draghi, l'intesa è (anche) cyber. Ecco la strategia ... al di fuori del comparto intelligence, che conterrà al suo interno il "Centro di competenza per la cybersecurity" per spendere e gestire i fondi del Recovery Fund. Giorgio Mulè , sottosegretario ...

Agenzia nazionale cyber, Mulè: "Struttura coordinata tra Pubblico e privato" ...intervista rilasciata in esclusiva di Cybersecurity Italia, a margine del convegno " Le nuove reti per l'industria italiana e per i consumatori" organizzato a Roma l'8 aprile 2021. - - > Mulè: "L'...

Cybersecurity, Mulè: “Lavoriamo a nuova agenzia nazionale votata a sicurezza cibernetica” L'HuffPost ... al di fuori del comparto intelligence, che conterrà al suo interno il "Centro di competenza per la" per spendere e gestire i fondi del Recovery Fund. Giorgio, sottosegretario ......intervista rilasciata in esclusiva diItalia, a margine del convegno " Le nuove reti per l'industria italiana e per i consumatori" organizzato a Roma l'8 aprile 2021. - - >: "L'...