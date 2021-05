(Di venerdì 14 maggio 2021) Ci sarannonella versione italiana di, ilcon Emma Stone, perchèDavid eDe Angelis hanno prestato la voce a due personaggi: ecco i. Saranno iad "accompagnare"al suo arrivo nelle sale italiane, grazie al cameo di, che faranno parte del cast di voci nella versione nostrana del nuovo. Una nuova avventura per la band che ha da poco pubblicato l'album "Teatro d'ira - Vol. I", già disco d'oro e con oltre 100 milioni di streaming. Un'incursione nel mondo del cinema che viene annunciata oggi, pochi giorni prima del debutto del lungometraggio, ma ...

cinemaniaco_fb : Crudelia incontra i Maneskin: anche Damiano e Victoria nel film Disney (VIDEO)

Movieplayer.it

arriverà il 26 maggio nelle sale italiane (salvo disponibilità dei cinema) e il 28 maggio su Disney+ con Accesso VIP. Il film racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri,...... mentre della sceneggiatura si è occupata nuovamente Kelly Marcel, autrice anche di" di ... Nei fumetti, è proprio nella prigione di Ryker's Island che CletusEddie, il quale viene ...Ci saranno anche i Maneskin nella versione italiana di Crudelia, il film Disney con Emma Stone, perchè Damiano David e Victoria De Angelis hanno prestato la voce a due personaggi: ecco i video. Sarann ...Abbiamo intervistato Nadia Stacey, hair & make-up designer che ha lavorato al film, per parlare dei look strepitosi del prequel de La carica dei 101 per la regia di Craig Gillespie ...