Crollo delle nascite in Italia: "No presupposti per fare figli" (Di venerdì 14 maggio 2021) Crolla il tasso di natalità in Italia. Nel 2020 secondo l'Istat sono nati solo 404.000 bambini, quasi il 30% in meno rispetto a dieci anni fa. Caltagirone, in Sicilia è una delle città Italiane con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Crolla il tasso di natalità in. Nel 2020 secondo l'Istat sono nati solo 404.000 bambini, quasi il 30% in meno rispetto a dieci anni fa. Caltagirone, in Sicilia è unacittàne con il ...

Advertising

simo07463576 : Hanno ballato hanno rotto le balle ora si tirano indietro.. ma andate a cagare vogliamo Riccardo è il crollo di fol… - CinqueColonne : Torna di prepotenza il discorso relativo ai controlli e alle manutenzioni delle infrastrutture italiane 'grazie' al… - Affaritaliani : Crollo delle nascite in Italia: 'No presupposti per fare figli' - la_focamonaca : #uominiedonne ditemi che è la puntata del crollo delle vergini di Riccardone?? - doveinvestire1 : Le #azioni #growth hanno registrato ottimi rendimenti negli ultimo anno, ma le cose potrebbero presto cambiare. Pre… -