Crisi dei chip - L'automotive perderà ricavi per 110 miliardi di dollari (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel 2021, l'industria automobilistica globale potrebbe affrontare una perdita di ricavi superiore ai 100 miliardi di dollari e un calo di volumi per quasi 4 milioni di veicoli. La previsione è della società di consulenza AlixPartners, che ha rivisto al rialzo le stime sull'impatto della Crisi dei chip rispetto alle elaborazioni di inizio anno. Nello specifico, il settore auto rischia di perdere un fatturato di 110 miliardi di dollari (quasi 91 miliardi di euro), l'81,5% in più rispetto ai 60,6 miliardi indicati a fine gennaio, e volumi per 3,9 milioni di unità, quasi il doppio rispetto ai 2,2 milioni previsti inizialmente. Le cause del peggioramento.

