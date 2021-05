Crisanti ottimista | ' Con 35 milioni di vaccinati eviteremo la quarta ondata'

(Di venerdì 14 maggio 2021) Per una volta tantop un po' di ottimismo. Ma non un ottimismo a vanvera ma meditato. Il professore Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova, ai ...

Advertising

LanzoIgor : RT @globalistIT: - globalistIT : - dottcorbelli : @VaeVictis Guardian più il supergalli USA (in confronto a lui Crisanti è ottimista quanto Berlusconi) - 57Davide : RT @mrcllznn: Anche Crisanti è ottimista: “Tra 2-3 mesi avremo una situazione simile a quella di Israele e UK” - mrcllznn : Anche Crisanti è ottimista: “Tra 2-3 mesi avremo una situazione simile a quella di Israele e UK” -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti ottimista

"Se la campagna vaccinale procede a questo ritmo - ha sottolineato- riusciamo a intercettare la crescita dei contagi dovuta alle riaperture". outstream Sì ai matrimoni all'aperto ma senza ...Professorperò lei non è d'accordo Qualsiasi variante va esaminata alla luce della ... A giugno si discute l'ok per i bambini Quindi l'ipotesi dell'inizio di un declino del virus è? ...Il direttore del dipartimento di medicina molecolare a Padova: "Se la campagna vaccinale prosegue a questo ritmo intercettiamo i contagi" ...Nella diretta di Fanpage.it del 12 maggio, Crisanti è intervenuto parlando della copertura vaccinale in Italia e del reale impatto che può star avendo nella curva dei contagi: “La situazione sembra i ...