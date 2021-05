Covid Veneto, oggi 453 contagi e 5 morti: bollettino 14 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 453 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 14 maggio. Registrati inoltre altri 5 morti. Ad annunciare i dati della Regione in conferenza stampa è il governatore Luca Zaia. “Nelle ultime 24 ore, in Veneto, si sono registrati 453 nuovi casi, sono 5 i decessi”, ha spiegato Zaia nel corso del consueto punto stampa sul Covid. “Considerando i 29.189 tamponi effettuati – ha sottolineato -, si tratta di un’incidenza alla positività pari al 1,55%”. I veneti positivi attualmente in isolamento sono 16.735. A oggi abbiamo un Rt di 0,88 e una incidenza di 67,5 casi ogni 100mila abitanti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 453 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 14. Registrati inoltre altri 5. Ad annunciare i dati della Regione in conferenza stampa è il governatore Luca Zaia. “Nelle ultime 24 ore, in, si sono registrati 453 nuovi casi, sono 5 i decessi”, ha spiegato Zaia nel corso del consueto punto stampa sul. “Considerando i 29.189 tamponi effettuati – ha sottolineato -, si tratta di un’incidenza alla positività pari al 1,55%”. I veneti positivi attualmente in isolamento sono 16.735. Aabbiamo un Rt di 0,88 e una incidenza di 67,5 casi ogni 100mila abitanti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

