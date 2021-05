Covid Toscana, oggi 529 contagi: bollettino 14 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 529 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 529 su 23.293 test di cui 11.444 tamponi molecolari e 11.849 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 529 ida coronavirus in, 14, secondo i dati deldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 529 su 23.293 test di cui 11.444 tamponi molecolari e 11.849 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

