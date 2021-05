Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Solinas, da Speranza conferma zona gialla da lunedì: (ANSA) - CAGLIARI, 14 MAG - Il ministr… - iconanews : Covid: Solinas, da Speranza conferma zona gialla da lunedì - franciscusedda : L’ennesimo fallimento della gestione del COVID da parte della Giunta #Solinas. O ci diranno che non hanno avuto tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Solinas

Lo annuncia il governatore della Sardegna Christianin una nota nella quale osserva che "il cambio di classificazione sarebbe già potuto avvenire la settimana scorsa, stando ai principali ...Leggi ancheItalia, Rt in calo a 0,86. Iss: no Regioni a rischio alto SARDEGNA "La Sardegna ... Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian. "Come riportato dalla stampa nei ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha comunicato alla Regione il passaggio della Sardegna in zona gialla, confermando la riclassificazione dell’Isola nella fascia di minor rischio. Lo annunci ...Il ministro della Salute ha comunicato alla Regione il passaggio alla zona gialla, confermando la riclassificazione dell'Isola nella fascia di minor rischio. (ANSA) ...