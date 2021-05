Covid, scienziati: “Nuova inchiesta su origine, considerare ipotesi laboratorio” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Una maggiore chiarezza sulle origini della pandemia di Covid-19 è necessaria e possibile. Dobbiamo prendere sul serio le ipotesi sugli spillover sia naturali che di laboratorio, fino a quando non abbiamo dati sufficienti”. Lo scrivono, in una lettera pubblicata su ‘Science’, 18 scienziati, che chiedono di prendere in considerazione entrambe le ipotesi sull’origine di Sars-Cov-2: il salto di specie in natura, ma anche la possibilità che il virus sia frutto di un incidente in laboratorio. I ricercatori sollecitano “un’indagine adeguata”, che “dovrebbe essere trasparente, obiettiva, basata sui dati e su un’ampia esperienza, soggetta a revisione indipendente e gestita responsabilmente per ridurre al minimo l’impatto dei conflitti di interesse”. “Allo stesso modo, le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Una maggiore chiarezza sulle origini della pandemia di-19 è necessaria e possibile. Dobbiamo prendere sul serio lesugli spillover sia naturali che di, fino a quando non abbiamo dati sufficienti”. Lo scrivono, in una lettera pubblicata su ‘Science’, 18, che chiedono di prendere in considerazione entrambe lesull’di Sars-Cov-2: il salto di specie in natura, ma anche la possibilità che il virus sia frutto di un incidente in. I ricercatori sollecitano “un’indagine adeguata”, che “dovrebbe essere trasparente, obiettiva, basata sui dati e su un’ampia esperienza, soggetta a revisione indipendente e gestita responsabilmente per ridurre al minimo l’impatto dei conflitti di interesse”. “Allo stesso modo, le ...

