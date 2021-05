Covid: Salvini 'lunedì si riapra l'Italia, restituire libertà a 60 milioni di cittadini' (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag. (Adnkronos) - "lunedì è in programma una riunione, siamo a metà maggio. Se si prende atto della realtà dei fatti con i dimessi, i guariti, i vaccinati, una situazione sotto controllo in tutta Italia, lunedì non si potrà che restituire diritto al lavoro e alla libertà a 60 milioni di Italiani". Lo ha detto il senatore Matteo Salvini arrivando nell'aula bunker del carcere di Catania per l'ultimo atto dell'udienza preliminare del caso Gregoretti dove è accusato di sequestro di persona. "Entro metà maggio abbiamo chiesto un tagliando- dice - e lunedì si prenda atto del fatto che per il momento stiamo vincendo la battaglia. Occorre non abbassare la guardia, però rinviare ulteriormente aperture e continuare divieti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag. (Adnkronos) - "è in programma una riunione, siamo a metà maggio. Se si prende atto della realtà dei fatti con i dimessi, i guariti, i vaccinati, una situazione sotto controllo in tuttanon si potrà chediritto al lavoro e allaa 60dini". Lo ha detto il senatore Matteoarrivando nell'aula bunker del carcere di Catania per l'ultimo atto dell'udienza preliminare del caso Gregoretti dove è accusato di sequestro di persona. "Entro metà maggio abbiamo chiesto un tagliando- dice - esi prenda atto del fatto che per il momento stiamo vincendo la battaglia. Occorre non abbassare la guardia, però rinviare ulteriormente aperture e continuare divieti e ...

