Covid | Rt nazionale scende a 0 86

(Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Lieve calo dell'indice Rt in Italia, chea 0.86 mentre la scorsa settimana era a 0.89. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su-19, ancora in corso.

Lo studio nel dettaglio approfondimento, Quando Mi Vaccino? Il calcolatore stima la data di ... Dati statisticamente trasportabili su scala nazionale. Secondo l'epidemiologo i dati emersi dall'... La misura non coinvolge tuttavia, a quanto è stato precisato, il programma di vaccinazioni anti-Covid, che al momento prosegue regolarmente. Non è chiaro quali siano le proporzioni dell'impatto ... Milano, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Lieve calo dell'indice Rt in Italia, che scende a 0.86 mentre la scorsa settimana era a 0.89. E' quanto apprende ...