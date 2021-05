Covid, ricoveri in lento calo: il punto negli ospedali bergamaschi (Di venerdì 14 maggio 2021) È lento ma costante il calo dei ricoveri per Covid-19 negli ospedali della Bergamasca. All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono 54 i pazienti: 39 nei reparti ordinari e 15 in terapia intensiva. Una settimana fa erano 52, 18 dei quali in terapia intensiva; un mese fa 183, 45 in intensiva. negli ospedali dell’Asst Bergamo Ovest sono invece 55 i ricoverati, di cui 6 in intensiva: 42 a Treviglio, 13 a Romano di Lombardia (la scorsa settimana erano 65, di cui 8 in intensiva). A questi si aggiungono i 53 nelle strutture dell’Asst Bergamo Est, tra Seriate, Alzano Lombardo, Piario, Lovere e Gazzaniga. In questo caso sono 6 i pazienti più gravi, ovvero ricoverati in terapia intensiva al Bolognini di Seriate. Esattamente come una settimana fa, quando i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Èma costante ildeiper-19della Bergamasca. All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono 54 i pazienti: 39 nei reparti ordinari e 15 in terapia intensiva. Una settimana fa erano 52, 18 dei quali in terapia intensiva; un mese fa 183, 45 in intensiva.dell’Asst Bergamo Ovest sono invece 55 i ricoverati, di cui 6 in intensiva: 42 a Treviglio, 13 a Romano di Lombardia (la scorsa settimana erano 65, di cui 8 in intensiva). A questi si aggiungono i 53 nelle strutture dell’Asst Bergamo Est, tra Seriate, Alzano Lombardo, Piario, Lovere e Gazzaniga. In questo caso sono 6 i pazienti più gravi, ovvero ricoverati in terapia intensiva al Bolognini di Seriate. Esattamente come una settimana fa, quando i ...

