Covid, registrati 3 decessi e 89 nuovi casi positivi in Abruzzo (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72887* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 89 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 91 anni). *(il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 16, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2450 (di età compresa tra 56 e 98, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 1 caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72887* ial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 89(di età compresa tra 2 e 91 anni). *(il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione) Icon età inferiore ai 19 anni sono 16, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3e sale a 2450 (di età compresa tra 56 e 98, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 1 caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi ...

Advertising

Ulisseonline : Cava, Covid 19: sono 5 i nuovi casi di positività registrati ieri in città - - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Secondo i dati forniti ieri dal Ministe… - albiuno : RT @_cieloitalia: 'Un conteggio ufficiale dei sospetti effetti collaterali derivanti dalla vaccinazione Covid in Svezia ha superato i 30.00… - paolaokaasan : RT @_cieloitalia: 'Un conteggio ufficiale dei sospetti effetti collaterali derivanti dalla vaccinazione Covid in Svezia ha superato i 30.00… - asantagi : RT @_cieloitalia: 'Un conteggio ufficiale dei sospetti effetti collaterali derivanti dalla vaccinazione Covid in Svezia ha superato i 30.00… -