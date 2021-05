Covid, Oms: prima di vaccinare i bambini pensiamo ai Paesi poveri (Di venerdì 14 maggio 2021) Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiesto ai Paesi del mondo di rinunciare a vaccinare i bambini e gli adolescenti contro il Covid per donare le dosi al sistema Covax che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiesto aidel mondo di rinunciare ae gli adolescenti contro ilper donare le dosi al sistema Covax che ...

