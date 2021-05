Covid, notizie di oggi. Rt in calo a 0,86, scende anche l'incidenza: 96 su 100mila. LIVE (Di venerdì 14 maggio 2021) Attesa per il nuovo bollettino. Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss nessuna Regione è classificata a rischio alto, e solo tre hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Dalla prossima settimana tutta l'Italia dovrebbe tornare 'gialla'. Speranza ha firmato l'ordinanza: da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 maggio 2021) Attesa per il nuovo bollettino. Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss nessuna Regione è classificata a rischio alto, e solo tre hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Dalla prossima settimana tutta l'Italia dovrebbe tornare 'gialla'. Speranza ha firmato l'ordinanza: da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - Agenzia_Ansa : E' stato approvato il decreto Covid: ok al Senato con 144 sì, il testo passa ora alla Camera. Tra le novità, il cos… - Ecate31 : RT @Agenzia_Ansa: Il secondo anno di pandemia da Covid-19 è sulla buona strada per diventare 'molto più mortale' del primo. Lo ha detto il… - AnsaRomaLazio : Covid: Lazio, 706 positivi, rapporto al 4,4%. A Roma 387 casi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Bonus verde 2021: come funziona e a chi spetta ...causa anche delle restrizioni degli ultimi 14 mesi dovuti alle varie ondate della pandemia da covid ... Ciò fa immaginare che non sia nei piani del Governo , nonostante sia presto per avere notizie certe,...

Contributi commercianti e artigiani 2021: ecco la proroga Buone notizie per commercianti e artigiani. L'Inps ha prorogato al 20 agosto 2021 il pagamento dei ...un po' di respiro ai lavoratori alle prese con la crisi economica causata dalla pandemia di Covid - ...

Coronavirus, ultime notizie: Speranza (Salute), dal 16 maggio stop quarantena Paesi Ue Il Sole 24 ORE Bandi di ricerca, per ogni cervello che rimane in Italia ce n’è un altro che parte A dirlo sono gli ultimi numeri dell’European research center (Erc) che ha appena festeggiato le 10mila “borse” erogate ...

Questioni di cuore e affari di famiglia Quando, dopo la laurea in Giurisprudenza, Lisa vince un concorso per la Seconda Università e si ritrova nella segreteria del rettore comprende che ha molta vita da vivere e scoprire. Si separa e si tr ...

...causa anche delle restrizioni degli ultimi 14 mesi dovuti alle varie ondate della pandemia da... Ciò fa immaginare che non sia nei piani del Governo , nonostante sia presto per averecerte,...Buoneper commercianti e artigiani. L'Inps ha prorogato al 20 agosto 2021 il pagamento dei ...un po' di respiro ai lavoratori alle prese con la crisi economica causata dalla pandemia di- ...A dirlo sono gli ultimi numeri dell’European research center (Erc) che ha appena festeggiato le 10mila “borse” erogate ...Quando, dopo la laurea in Giurisprudenza, Lisa vince un concorso per la Seconda Università e si ritrova nella segreteria del rettore comprende che ha molta vita da vivere e scoprire. Si separa e si tr ...