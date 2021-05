Covid | nelle Marche 328 ricoveri | otto meno di ieri

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sono scesi a 328 ipernegli ospedali marchigiani, - 8 su. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 50 , mentre quelli in semi intensiva sono 92 ( - 1) e quelli in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle

Veneto Curva dei contagi- 19 in discesa in Veneto, che anche oggi conta un numero di nuovi positivi sotto le 500 unità, esattamente +453. I decessiultime 24 ore sono stati 6. Lo ......è la crescente esplosività comportamentale nei maschi adolescenti e i disturbi anoressici... " I giovani italiani avrebbero mostrato una sorprendente resilienza nei mesi della quarantena da...Al momento in Italia l’uso del vaccino anti Covid AstraZeneca è consigliato solo a chi ha più di 60 anni, sebbene non ci siano elementi per scoraggiare ..."Il passaggio della Sicilia, da lunedì prossimo, in zona gialla ci ricorda quanto siano stati fondamentali i sacrifici da parte della stragrande maggioranza dei palermitani e dei siciliani". (ANSA) ...