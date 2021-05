Covid, negli Stati Uniti chi è vaccinato può dire addio alla mascherina (Di venerdì 14 maggio 2021) addio mascherina per i vaccinati contro il Covid negli Stati Uniti. È un nuovo segnale che il percorso a tappe del ritorno alla normalità è ormai tracciato: Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'ente sanitario federale degli Usa, ha annunciato che le persone che hanno completato il ciclo vaccinale non devono più indossare la mascherina all'esterno né all'interno di molti posti, né devono osservare il distanziamento. La stessa agenzia federale qualifica le nuove direttive come l'inizio di un ritorno alla normalità. I Cdc avevano indicato fin da marzo che per le persone vaccinate erano allentate alcune misure come l'obbligo di usare la mascherina al chiuso con amici e parenti, ma ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021)per i vaccinati contro il. È un nuovo segnale che il percorso a tappe del ritornonormalità è ormai tracciato: Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'ente sanitario federale degli Usa, ha annunciato che le persone che hanno completato il ciclo vaccinale non devono più indossare laall'esterno né all'interno di molti posti, né devono osservare il distanziamento. La stessa agenzia federale qualifica le nuovettive come l'inizio di un ritornonormalità. I Cdc avevano indicato fin da marzo che per le persone vaccinate erano allentate alcune misure come l'obbligo di usare laal chiuso con amici e parenti, ma ...

