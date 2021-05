Covid: Musumeci, Sicilia da lunedì in zona gialla (Di venerdì 14 maggio 2021) La Sicilia da lunedì passa in zona gialla. Lo comunica il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo decreto. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladapassa in. Lo comunica il presidente della Regione Nello, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo decreto. ...

