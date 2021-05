Covid, Musumeci: la Sicilia da lunedì in zona gialla (Di venerdì 14 maggio 2021) La Sicilia da lunedì passa in zona gialla. Lo comunica il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo decreto. «Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare – commenta il governatore – e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladapassa in. Lo comunica il presidente della Regione Nello, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo decreto. «Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare – commenta il governatore – e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè il Mattino di- Notizie dalla

