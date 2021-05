Covid, Musumeci: da lunedì la Sicilia torna in zona gialla (Di venerdì 14 maggio 2021) La Sicilia torna in zona gialla da lunedì. Lo comunica il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) Lainda. Lo comunica il presidente della Regione, Nello, dopo aver sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo ...

