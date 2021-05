Covid Lombardia, oggi 1.160 contagi e 23 morti: dati 14 maggio. A Milano 108 casi (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 1.160 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 maggio. Registrati inoltre altri 23 morti. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione, sono stati 44.005, con un indice di positività del 2,6%. I morti sono stati 23, per un totale dall’inizio della pandemia di 33.307. In provincia di Milano sono 298 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 108 a Milano città. E sono 2.251 le persone positive al Covid ricoverate negli ospedali lombardi, 100 in meno di ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 411 persone, 6 in meno nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione Lombardia, infine, i guariti e i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 1.160 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella del bollettino di14. Registrati inoltre altri 23. I tamponi effettuati, secondo idella Regione, sono stati 44.005, con un indice di positività del 2,6%. Isono stati 23, per un totale dall’inizio della pandemia di 33.307. In provincia disono 298 i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore, di cui 108 acittà. E sono 2.251 le persone positive alricoverate negli ospedali lombardi, 100 in meno di ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 411 persone, 6 in meno nelle ultime 24 ore. Secondo idella Regione, infine, i guariti e i ...

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - MediasetTgcom24 : Vaccinata con 4 dosi Pfizer, la 23enne beve 7 litri di acqua al giorno ma è disidratata #Covid… - Agenzia_Ansa : I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano in un hotel del centro dove era in corso il compleanno del… - flowersiall : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). A fronte di 44.005 tamponi… - mickycaruso : RT @SkyTG24: Covid Lombardia: 1.160 casi su oltre 44mila tamponi -