Covid, l'Italia torna in zona gialla tranne la Valle d'Aosta (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Italia torna tutta in zona gialla tranne la Valle d'Aosta, che resta arancione. L'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) L'tutta inlad', che resta arancione. L'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia,...

Advertising

Agenzia_Ansa : In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli… - Agenzia_Italia : Il Covid può causare disfunzione erettile per mesi - Corriere : Da domenica stop quarantena per chi arriva in Italia dai paesi Ue - marghiadnsal : Scendono l'indice Rt e l'incidenza dei casi di #COVID19 . Dal 17 maggio Italia tutta gialla tranne la Valle d'Aosta - gfpsmart : @ItalyMFA @luigidimaio @g20org @ClimateEnvoy @MiTE_IT @ItalyinUS @AmbasciataUSA Giovanni Sarnelli prof di Gastroent… -