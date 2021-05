Covid, le notizie. Scende l'Rt che va a 0,86 e l'incidenza a 96 su 100mila. LIVE (Di venerdì 14 maggio 2021) Scendono l'indice Rt e l'incidenza: la prima, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata, nel monitoraggio Iss-Ministero della Salute ora all'esame della cabina di regia, al valore di 0,86. L'incidenza nell'ultima settimana sarebbe arrivata a 96 casi per 100 mila abitanti. Dopo 5 mesi, l'Italia potrebbe tornare tutta in zona gialla a partire da lunedì. A rischio arancione solo la Valle d'Aosta. Negli Usa cade l'obbligo di mascherina anche al chiuso per i vaccinati Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 maggio 2021) Scendono l'indice Rt e l': la prima, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata, nel monitoraggio Iss-Ministero della Salute ora all'esame della cabina di regia, al valore di 0,86. L'nell'ultima settimana sarebbe arrivata a 96 casi per 100 mila abitanti. Dopo 5 mesi, l'Italia potrebbe tornare tutta in zona gialla a partire da lunedì. A rischio arancione solo la Valle d'Aosta. Negli Usa cade l'obbligo di mascherina anche al chiuso per i vaccinati

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - Agenzia_Ansa : In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli… - skywalker_iv : RT @b_baolo: Covid:spike danneggia direttamente cellule di vasi sanguigni - Medicina - - SardArchaeo : RT @AnsaSardegna: Sconfigge il Covid a 105 anni, 'ho vissuto troppo'. Orgosolo, 'la solitudine mi ha fatto male quanto la malattia' #ANSA h… -