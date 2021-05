Covid, le notizie. Bollettino di oggi: 7.567 contagi su 298.186 tamponi, 182 decessi (Di sabato 15 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 2,5%. Calano ricoveri ordinari (-558) e terapie intensive (-33). Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss nessuna Regione è classificata a rischio alto, e solo tre hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Dalla prossima settimana tutta l'Italia torna 'gialla': solo la Val D'Aosta è arancio. Speranza ha firmato l'ordinanza: da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 2,5%. Calano ricoveri ordinari (-558) e terapie intensive (-33). Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss nessuna Regione è classificata a rischio alto, e solo tre hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Dalla prossima settimana tutta l'Italia torna 'gialla': solo la Val D'Aosta è arancio. Speranza ha firmato l'ordinanza: da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue

