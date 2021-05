Covid, le notizie. Bollettino di oggi: 7.567 contagi su 298.186 tamponi, 182 decessi LIVE (Di venerdì 14 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registra un tasso di positività del 2,5%. Calano ricoveri ordinari (-558) e terapie intensive (-33). Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss nessuna Regione è classificata a rischio alto, e solo tre hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Dalla prossima settimana tutta l'Italia dovrebbe tornare 'gialla'. Speranza ha firmato l'ordinanza: da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registra un tasso di positività del 2,5%. Calano ricoveri ordinari (-558) e terapie intensive (-33). Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss nessuna Regione è classificata a rischio alto, e solo tre hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Dalla prossima settimana tutta l'Italia dovrebbe tornare 'gialla'. Speranza ha firmato l'ordinanza: da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - Agenzia_Ansa : E' stato approvato il decreto Covid: ok al Senato con 144 sì, il testo passa ora alla Camera. Tra le novità, il cos… - MichelottiMarco : RT @PgGrilli: Poche voci sperdute lo segnalavano mentre i più si preoccupavano solo del covid. Tumori, nel 2020 posticipato il 99% degli i… - occhio_notizie : 'In Europa la mappa si sta schiarendo, in tutti i Paesi le curve sono stabili o in lenta decrescita' ha detto il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Covid: Solinas, da Speranza conferma zona gialla da lunedì Il ministro della Salute ha comunicato alla Regione il passaggio alla zona gialla, confermando la riclassificazione dell'Isola nella fascia di minor rischio. Lo annuncia il governatore della Sardegna ...

Di Maio,ok turisti Usa - Canada - Giappone con voli Covid free Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Fb, ricordando che "finora con i voli Covid free non si poteva venire in Italia per turismo dai Paesi extra Ue. Adesso - aggiunge - ...

Coronavirus, ultime notizie: Speranza (Salute), dal 16 maggio stop quarantena Paesi Ue Il Sole 24 ORE Coronavirus, 7.567 nuovi casi e 182 decessi Oggi in Italia sono stati 7.567 i nuovi contagi da coronavirus certificati da tampone. I decessi sono invece 182.

