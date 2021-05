Covid, la variante indiana preoccupa la Gran Bretagna: Jonhson annuncia accelerazione dei richiami e prime dosi gli over 40 (Di venerdì 14 maggio 2021) L’elevata trasmissibilità della variante indiana – da qualche giorno entrata nella lista delle mutazioni preoccupanti – angoscia la Gran Bretagna, che nei giorni scorsi ha registrato un crollo di casi e dei morti. Boris Johnson ha quindi annunciato un’accelerazione dei richiami dei vaccini anti-Covid e delle prime dosi con l’allargamento della campagna agli over 40 per far fronte alla minaccia. Il premier ha spiegato che focolai di contagi di questa mutazione si sono allargati a Bolton, Blackburn, Derby e altrove, dove vi saranno ora test a tappeto. Ha inoltre ricordato che la variante indiana appare “più trasmissibile, ma non sappiamo ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) L’elevata trasmissibilità della– da qualche giorno entrata nella lista delle mutazioninti – angoscia la, che nei giorni scorsi ha registrato un crollo di casi e dei morti. Boris Johnson ha quindito un’deidei vaccini anti-e dellecon l’allargamento della campagna agli40 per far fronte alla minaccia. Il premier ha spiegato che focolai di contagi di questa mutazione si sono allargati a Bolton, Blackburn, Derby e altrove, dove vi saranno ora test a tappeto. Ha inoltre ricordato che laappare “più trasmissibile, ma non sappiamo ancora ...

