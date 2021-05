Covid, la Grecia apre la stagione turistica e spera nella ripresa (Di venerdì 14 maggio 2021) La Grecia ha ufficialmente aperto la sua stagione turistica sperando che le sue bellezze e il miglioramento della situazione Covid - 19 in molti paesi portino un incremento dei visitatori stranieri ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Laha ufficialmente aperto la suando che le sue bellezze e il miglioramento della situazione- 19 in molti paesi portino un incremento dei visitatori stranieri ...

Advertising

K_Zafeiropoulos : RT @VoxEuropIT: In ???? #Grecia la #GenerationZ è entrata nella crisi #Covid_19 dopo 10 anni di crisi economica. Ribattezzati #GenerationCovi… - Albergomagazine : Scelta vacanze e prenotazioni: 9 milioni di italiani pronti a partire. 8 su 10 resteranno in Italia. Crescono le me… - signoraDalloway : @cricci52 Ma solo sulle isole (che ho letto essere COVID-free) oppure in tutta la Grecia? - AgenziaOpinione : SWG / CONFTURISMO / CONFCOMMERCIO * DESTINAZIONI “ COVID FREE ”: « 8 SU 10 RESTERANNO IN ITALIA, CHI VA FUORI PUNTA… - cricci52 : @tonyo1969 Per entrare in Grecia dall'Italia 3 condizioni 1° test 48 ore prima di arrivo (non il rapido),oppure 2°… -