Covid, la Corte dei Conti blocca i fondi per la produzione del vaccino italiano ReiThera (Di venerdì 14 maggio 2021) Stop della Corte dei Conti ai fondi per la produzione di ReiThera, il vaccino italiano contro il Covid. Il contratto non sarebbe legittimo. La Corte dei Conti boccia il contratto stipulato tra il Mise, Invitalia e ReiThera e blocca i fondi destinati alla produzione del vaccino italiano contro il Covid. Con il rischio che il vaccino stesso non venga prodotto.

