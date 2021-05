Covid Italia, Salmaso: “Presto per cantare vittoria” (Di venerdì 14 maggio 2021) Sull’emergenza coronavirus in Italia, “penso sia ancora Presto per cantare vittoria”. Invita alla cautela l’epidemiologa Stefania Salmaso, intervistata oggi dal ‘Corriere della Sera’. “L’incidenza settimanale in Italia – spiega – è ancora di circa 100 casi ogni 100mila abitanti, quasi il doppio del livello al quale si ritiene possibile effettuare bene le attività di rintracciamento delle persone entrate in contatto con i positivi e interrompere così le catene di trasmissione”. E anche se l’Rt è sceso sotto la soglia di allarme di 1, “il numero dei casi è in diminuzione, ma siamo ancora su valori poco stabili. Lo stesso verdetto ci suggerisce l’indice calcolato in modo differente dall’Associazione Italiana di epidemiologia”, sottolinea. L’esperta raccomanda di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sull’emergenza coronavirus in, “penso sia ancoraper”. Invita alla cautela l’epidemiologa Stefania, intervistata oggi dal ‘Corriere della Sera’. “L’incidenza settimanale in– spiega – è ancora di circa 100 casi ogni 100mila abitanti, quasi il doppio del livello al quale si ritiene possibile effettuare bene le attività di rintracciamento delle persone entrate in contatto con i positivi e interrompere così le catene di trasmissione”. E anche se l’Rt è sceso sotto la soglia di allarme di 1, “il numero dei casi è in diminuzione, ma siamo ancora su valori poco stabili. Lo stesso verdetto ci suggerisce l’indice calcolato in modo differente dall’Associazionena di epidemiologia”, sottolinea. L’esperta raccomanda di ...

