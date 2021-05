Covid Italia oggi, bollettino contagi: dati per regione 14 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra zona gialla, arancione e rossa, il bollettino del Covid in Italia di oggi, 14 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione su contagi, ricoveri e morti. Mentre si profila un’Italia quasi tutta zona gialla, le ultime news dalle città – Roma, Milano, Napoli – e le notizie dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni: Sono 252 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 14 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. In base alla tabella del Servizio Sanità, risulta che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4462 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra zona gialla, arancione e rossa, ildelindi, 14, con idella Protezione Civilepersu, ricoveri e morti. Mentre si profila un’quasi tutta zona gialla, le ultime news dalle città – Roma, Milano, Napoli – e le notizie dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. Idelle regioni: Sono 252 ida coronavirus nelle Marche, 14, secondo ideldella. In base alla tabella del Servizio Sanità, risulta che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4462 ...

