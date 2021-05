Covid Italia, l’indice di positività continua a calare: oggi è al 2,5%. A Roma ‘solo’ 387 nuovi casi (Di venerdì 14 maggio 2021) Grazie soprattutto al ritmo incalzante della campagna vaccinale, come vedremo, nel Paese continua a diminuire l’indice di positività. Basti pensare che, nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti ben 298-186 tamponi ‘misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono emersi ‘solo’ 7.567 nuovi contagi da coronavirus, dai quali è stato per l’appunto calcolato un indice di positività è al 2,5%. continua a calare ogni giorno il numero degli attualmente positivi nel Paese Inoltre, illustra ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente – in continuo calo – nel Paese ci sono 339.606 positivi (ma non necessariamente tuti ‘malati’), quindi -6.402 rispetto a quanti censiti ieri. Diminuiscono lentamente i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021) Grazie soprattutto al ritmo incalzante della campagna vaccinale, come vedremo, nel Paesea diminuiredi. Basti pensare che, nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti ben 298-186 tamponi ‘misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono emersi7.567contagi da coronavirus, dai quali è stato per l’appunto calcolato un indice diè al 2,5%.ogni giorno il numero degli attualmente positivi nel Paese Inoltre, illustra ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente – in continuo calo – nel Paese ci sono 339.606 positivi (ma non necessariamente tuti ‘malati’), quindi -6.402 rispetto a quanti censiti ieri. Diminuiscono lentamente i ...

