Covid Italia: 182 morti e 7.567 nuovi positivi. In calo rispetto al 13 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Bollettino dei casi di coronavirus in Italia secondo i dati del ministero della salute. Sono 7.567 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 8.085 L'articolo proviene da Firenze Post.

