Covid India, 4000 morti e oltre 340mila contagi (Di venerdì 14 maggio 2021) L’India conferma 343.144 contagi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore e 4.000 morti, dopo il triste record di 4.205 morti registrato martedì. Il bollettino ufficiale riportato dal Times of India parla di un totale di 262.317 decessi dall’inizio della pandemia che ha duramente colpito in queste settimane il gigante asiatico. Secondo il giornale, solo questa settimana si sono registrati più di 16.000 decessi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria i contagi sono 24.046.809 con più di 20 milioni di persone dichiarate guarite dopo aver contratto il coronavirus. Secondo i dati ufficiali, i casi attivi sono 3.704.893. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) L’conferma 343.144di-19 accertati nelle ultime 24 ore e 4.000, dopo il triste record di 4.205registrato martedì. Il bollettino ufficiale riportato dal Times ofparla di un totale di 262.317 decessi dall’inizio della pandemia che ha duramente colpito in queste settimane il gigante asiatico. Secondo il giornale, solo questa settimana si sono registrati più di 16.000 decessi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria isono 24.046.809 con più di 20 milioni di persone dichiarate guarite dopo aver contratto il coronavirus. Secondo i dati ufficiali, i casi attivi sono 3.704.893. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

