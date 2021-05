Covid: in Italia si studia un vaccino batterico da assumere per via orale (Di venerdì 14 maggio 2021) La somministrazione dei vaccini contro il Covid sta continuando in Italia non senza problemi. Inntanto tutti i laboratori del mondo stanno cercando nuovi sieri utili per debellare questo terribile virus che da quasi un anno e mezzo continua a mietere vittime. In Italia la società Nextbiomics sta studiando un vaccino davvero rivoluzionario, infatti si tratta di un vaccino da assumere per via orale che si basa su un vettore batterico. Il vaccino orale di Nextbiomics Nextbiomics, società biotech che si dedica alla ricerca e allo sviluppo di probiotici di prossima generazione e che è collegata dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha depositato la domanda di brevetto per un ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 14 maggio 2021) La somministrazione dei vaccini contro ilsta continuando innon senza problemi. Inntanto tutti i laboratori del mondo stanno cercando nuovi sieri utili per debellare questo terribile virus che da quasi un anno e mezzo continua a mietere vittime. Inla società Nextbiomics stando undavvero rivoluzionario, infatti si tratta di undaper viache si basa su un vettore. Ildi Nextbiomics Nextbiomics, società biotech che si dedica alla ricerca e allo sviluppo di probiotici di prossima generazione e che è collegata dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha depositato la domanda di brevetto per un ...

