Covid | in Campania 1 118 nuovi casi Indice del contagio al 6 | 3% Calano i ricoveri in terapia intensiva -3

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 1.118 ipositivi alnelle ultime 24 ore insu 17.687 tamponi molecolari esaminati. La curva dei contagi e’ in leggero rialzo: ieri il tasso di incidenza era del 5,93%, oggi e’ 6,32%. 24 le persone decedute e 1.893 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, continuano a calare i posti letto occupati in, oggi 102 e ieri 105, al pari di quelli in degenza che oggi sono 1247 mentre ieri erano 1285. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - zazoomblog : Covid Italia bollettino oggi 14 maggio 2021. Lombardia Campania Veneto Puglia: i dati delle Regioni - #Covid… - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus: oggi in Campania 1.118 nuovi positivi, 1.893 guariti e 24 deceduti - InfoCilentoWeb : Covid: indice di positività in Campania al 6,3% - corrmezzogiorno : #Napoli Bollettino Campania: 24 vittime e 1.118 positivi Contagio al 6,3% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

In campo il teamdi Grazzanise: quaranta professionisti tra medici e infermieri, di età ... La campagna vaccinale ine in particolare nel Casertano segue procedure singolari che mirano a ...I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 125 ( - 6): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 4 in medicina d'urgenza, 7 in medicina interna, ...