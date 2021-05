Covid, i colori delle regioni: dopo 5 mesi verso Italia tutta gialla a partire da lunedì. A rischio arancione solo la Valle d’Aosta (Di venerdì 14 maggio 2021) dopo 5 mesi, da lunedì l'Italia dovrebbe intanto tornare tutta gialla: oggi il monitoraggio dell'Iss che determina i cambi di colore. Revisione delle misure attesa nel Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì. Tra una settimana poi i nuovi parametri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021), dal'dovrebbe intanto tornare: oggi il monitoraggio dell'Iss che determina i cambi di colore. Revisionemisure attesa nel Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì. Tra una settimana poi i nuovi parametri. L'articolo .

Advertising

icittadini : Covid, Gimbe: “In un mese ricoveri dimezzati. Copertura vaccinale insufficiente tra over 60. Sì a restyling ‘colori… - SofiaMa07413947 : Covid, Gimbe: “In un mese ricoveri dimezzati. Copertura vaccinale insufficiente tra over 60. Sì a restyling ‘colori… - Notiziedi_it : Covid, Gimbe: “Ancora giù nuovi casi e decessi, superare l’algoritmo dell’Italia a colori” - mbbelluco : RT @Cartabellotta: Revisione radicale sistema 'a colori' rischia di avvitarsi in sterili tecnicismi e divenire terreno di scontro Governo-R… - MagaMagaoz : RT @Cartabellotta: Revisione radicale sistema 'a colori' rischia di avvitarsi in sterili tecnicismi e divenire terreno di scontro Governo-R… -