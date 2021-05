**Covid: Giani, 'In Toscana al via da lunedì le prenotazioni per i 48 e 49enni'** (Di venerdì 14 maggio 2021) Firenze, 14 mag. - (Adnkronos) - In Toscana lunedì 17 maggio saranno aperte le agende per la prenotazione dei vaccini degli over 40. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani. "Martedì 18 maggio verrà a trovarci il generale Figliuolo: voglio che si renda conto di come la Toscana sta seguendo le indicazioni della campagna vaccinale. Ieri abbiamo visto le sue indicazioni che invitano ad aprire ai 40enni e quindi noi faremo di conseguenza - ha spiegato Giani - La data la decideremo in una riunione tecnica, ma penso che proprio da lunedì apriremo a due anni dei 40enni. La prima delle disposizioni dei 40enni, quindi per i 48-49enni, partirà esattamente come dice la circolare, ovvero da lunedì prossimo". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Firenze, 14 mag. - (Adnkronos) - In17 maggio saranno aperte le agende per la prenotazione dei vaccini degli over 40. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio. "Martedì 18 maggio verrà a trovarci il generale Figliuolo: voglio che si renda conto di come lasta seguendo le indicazioni della campagna vaccinale. Ieri abbiamo visto le sue indicazioni che invitano ad aprire ai 40enni e quindi noi faremo di conseguenza - ha spiegato- La data la decideremo in una riunione tecnica, ma penso che proprio daapriremo a due anni dei 40enni. La prima delle disposizioni dei 40enni, quindi per i 48-, partirà esattamente come dice la circolare, ovvero daprossimo".

Advertising

infoitinterno : Covid Toscana, Giani: 'Obbiettivo immunità di gregge a settembre' - Toscanaoggi : Vaccini #Covid19, #Giani: 'La #Toscana chiede le dosi di #AstraZeneca inutilizzate da altre Regioni' - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Eugenio Giani: “A settembre puntiamo ad aver vaccinato 2 milioni e mezzo di toscani”. In commissi… - infoitinterno : Vaccini Covid, Giani: entro 4 luglio copriamo tutti over 50 - infoitinterno : Giani: 'Oggi 651 nuovi casi di Covid in Toscana' -