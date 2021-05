Covid Germania, 11.336 nuovi contagi e 190 morti (Di venerdì 14 maggio 2021) La Germania registra 11.336 nuovi contagi di coronavirus e altri 190 decessi a causa della pandemia. I dati riportati dall’Istituto Robet Koch, che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, parlano di un totale di 3.577.040 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 85.848 decessi. I casi attivi sono circa 232.200. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Laregistra 11.336di coronavirus e altri 190 decessi a causa della pandemia. I dati riportati dall’Istituto Robet Koch, che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, parlano di un totale di 3.577.040dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 85.848 decessi. I casi attivi sono circa 232.200. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

