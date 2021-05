Covid Germania | 11 336 nuovi contagi e 190 morti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

... a causa dell'emergenza- 19, si trasforma in evento online ma partendo sempre dal bancone ... Belgio, Brasile, Canada, Costa Rica, Francia,, Grecia, Irlanda, Italia, Messico, Nuova ...Rispetto ad aprile 2020, quando il- 19 ha causato la chiusura quasi totale dei collegamenti aerei, il numero dei passeggeri e' invece aumentato del 423%, arrivando a 983.839, secondo un ...Nelle università della Germania arrivano i professori di ciclabilità: esperti con l'obiettivo di accelerare la transizione ecologica.Fuori la Finlandia, dentro la doppietta austriaca. Proseguono le modifiche a livello di calendario per quanto riguarda il Motomondiale 2021. Notizia di pochi minuti fa: per mezzo di un comunicato cong ...