Covid, Figliuolo conferma: “A luglio vaccinato il 60% degli italiani” (Di venerdì 14 maggio 2021) Nuova proiezione del commissario Figliuolo sulle vaccinazioni contro il Covid-19. Lunedì partiranno le prenotazioni per gli Over 40: svolta a luglio. Nuova svolta nelle vaccinazioni da lunedì, con l’Italia che apre alle prenotazioni per gli Over 40. A confermarlo è il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, pronto a dare una nuova svolta nelle somministrazioni del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Nuova proiezione del commissariosulle vaccinazioni contro il-19. Lunedì partiranno le prenotazioni per gli Over 40: svolta a. Nuova svolta nelle vaccinazioni da lunedì, con l’Italia che apre alle prenotazioni per gli Over 40. Arlo è il commissario straordinario Francesco Paolo, pronto a dare una nuova svolta nelle somministrazioni del L'articolo proviene da Inews.it.

