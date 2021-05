Covid, Figliuolo: bene prenotazioni over 40 ma focus resta su anziani (Di venerdì 14 maggio 2021) 'La prossima apertura delle prenotazioni agli over 40 è utile ai fini programmatici, ma il focus nazionale rimane sugli over 80, visto che ne mancano ancora molti all'appello'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) 'La prossima apertura delleagli40 è utile ai fini programmatici, ma ilnazionale rimane sugli80, visto che ne mancano ancora molti all'appello'. Lo ha detto il ...

