Covid, da lunedì in zona gialla anche Sicilia e Sardegna: solo la Valle d'Aosta resta arancione (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio solo la Valle d'Aosta resta in zona arancione , mentre Sicilia e Sardegna passano in giallo, come già lo sono tutte le restanti Regioni. Intanto accelera la campagna di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) Da17 maggiolad'in, mentrepassano in giallo, come già lo sono tutte lenti Regioni. Intanto accelera la campagna di ...

